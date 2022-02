Reacția lui Gigi Becali la propunerea ca banii din drepturile TV să fie opriți pentru a garanta salariile fotbaliștilor

Cei de la Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori au venit cu o propunere pentru ca situațiile, ca cea în care se află Gaz Metan Mediaș în prezent, să fie evitate. Jucătorii medieșeni sunt neplătiți de luni bune, iar acesta nu este un caz singular în Liga 1, acolo unde mai multe echipe recurg la aceste metode.

În acest sens, propunerea AFAN a fost ca cluburilor să le fie opriți din banii pe care îi încasează din drepturile TV, astfel încât să fie o garanție pentru ca fotbaliștii să își încaseze salariile.

Reacția lui Gigi Becali



Mai mulți conducători de club din Liga 1, dar și antrenori ai echipelor din prima ligă s-au arătat de acord cu propunerea făcută de AFAN. Gigi Becali a fost întrebat, și el, despre părerea pe care o are în această situație, iar patronul a oferit un răspuns tranșant, evidențiind că la echipa sa nu au existat astfel de probleme.

„Să facă ce vor, că eu oricum dau salariile din banii mei, fără niciun fel de problemă. Pentru bine și pentru dreptate și pentru că jucătorii să își ia salariile, eu sunt de acord. Pe mine nu mă avantajează și nici nu mă dezavantajează”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Propunerea ar putea fi aplicată de Liga Profesionistă de Fotbal, în urma unui vot al adunării generale, în care cei care au ultimul cuvânt sunt conducătorii cluburilor din Liga 1.

Situație critică la Gaz Metan Mediaș



Sibienii au datorii foarte mari, iar eforturile autorităților par a fi în zadar. Echipa nu poate să se susțină financiar, iar mai mulți jucători și antrenorul principal au plecat de la club, deoarece echipa a început să fie depunctată din cauza datoriilor.

Ilie Poenaru a vorbit despre problemele financiare de la echipă.

Poenaru spune că a primit doar o parte din salarii din septembrie până în decembrie, iar ulterior a mai primit banii de chirie la reziliere. Poenaru susține că nu crede că se mai poare rezolva ceva la club, echipa urmând să intre în faliment.

"Am primit jumătatea lui septembrie, octombrie şi noiembrie. În decursul derulării acestui contract, asta am primit. Am mai primit la reziliere chiriile, un salariu pe noiembrie şi cam atât. Au mai fost câteva prime pe care le-am luat până în decembrie.

Nu sunt genul care să stau să mă judec, prin litigii. S-au întâmplat multe, ne consumă prea mult aceste litigii. Clubul e într-o situaţie dramatică. Însemna să mai stau încă două săptămâni.

Am preferat să nu mai aştept, să ce? Să bag un memoriu, care ştim cum e cum comisiile. În momentul de faţă sunt şanse mai mari de a intra în faliment decât să se rezolve ceva", a spus Ilie Poenaru pentru Telekom Sport.