Reactia lui Duckadam dupa discursul MEMORABIL al lui Donald Tusk: "Nu am visat niciodata la asa ceva!" 

Helmuth Duckadam se simte mandru dupa ce a urmarit discursul lui Donald Tusk de la Bucuresti.

La ceremonia de preluare a Presedintiei Consiliului UE, presedintele Consiliului European a vorbit in Romania si a amintit de marile performante ale romanilor in sport de-a lungul timpului. Performanta reusita de Duckadam la Sevilla nu avea cum sa nu treaca nementionata, iar fostul portar al Stelei se simte mandru.

"Stiam ca performanta Stelei din finala de la Sevilla contra Barcelonei va ramane in memoria iubitorilor de fotbal. Dar, nu am visat vreodata, ca la un eveniment de asemenea importanta pentru Romania, precum preluarea presedintiei Consiliului UE, sa fie mentionat numele meu.

Sunt mandru ca Presedintele Consiliului European, dl. Donald Tusk, si-a adus aminte de cea mai mare performanta a fotbalului romanesc”, a scris Helmut Duckadam, pe Facebook.

„Si as vrea sa fac un apel la toti romanii, sa apere, in Romania si in Europa, fundamentele civilizatiei noastre politice: libertatea, integritatea, respectarea adevarului in viata publica, statul de drept si constitutia. Sa le apere cu aceeasi hotarare cu care Helmuth Duckadam a aparat acele patru penalty-uri la rand. Atunci, si mie mi s-a parut imposibil! Dar el a reusit. Si voi veti reusi. Pe aceasta cale, va asigur de tot sprijinul meu”, a declarat Donald Tusk.