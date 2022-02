Reacția lui Bergodi după ce Sepsi a ratat șansa de a intra în play-off: „Am avut meciul în mână, stăteam mai bine fizic!”

Covăsnenii au marcat un singur gol în meciul cu FC Voluntari, prin Aganovic, după ce prima repriză a fost dominată de echipa lui Ciobotariu. Sepsi a avut mari ocazii în a doua parte a meciului, când a și înscris, însă gazdele au reușit să profite de erorile jucătorilor lui Bergodi.

Astfel, Sepsi este scoasă din lupta pentru play-off, aflându-se pe locul 10 în clasament, cu 33 de puncte obținute, la 9 puncte distanță de Farul, echipa de pe locul 6. Covăsnenii mai au de disputat trei meciuri până la încheierea sezonului regulat.

Cristiano Bergodi: „Puteam să câștigăm! Dar ce să faci?!”



Antrenorul a vorbit la finalul partidei despre prestația echipei sale, nemulțumit de gafele care au dus la golurile încasate în repriza secundă.

„Două reprize complet diferite. În prima, nu am jucat bine deloc, dar în a doua am intrat bine, ne-am așezat bine la mijlocul terenului, am schimbat sistemul și am jucat numai în jumătatea adversă. Puteam să câștigăm, apoi a venit greșeala la mijlocul terenului, un corner și penalty-ul. Nu caut alibi, dar astăzi am egalat, am avut ocazii, am avut meciul în mână, stăteam mai bine fizic, dar ce să faci?

Mergem înainte și muncim în continuare. Va fi un meci foarte dificil, CFR e o echipă bună, vom vedea. Important e să facem două reprize bune. Eu sunt mulțumit de a doua repriză de astăzi, sincer. Repet, am jucat numai în jumătate adversă, dar asta este.

Voluntari merită să fie în play-off, nu se poate spune nimic de rău, e o echipă care și-a câștigat pe merit prezența în play-off. Încercăm să facem un final de sezon bun, începând cu CFR, apoi ne pregătim pentru play-out și Cupa României”, a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului.