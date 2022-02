Cristiano Bergodi, resemnat după remiza cu Rapid: "Probabil că acum s-a terminat! N-am jucat deloc"

Sepsi a jucat în superioritate numerică din minutul 33, când Alexandru Albu a fost eliminat direct, iar formația lui Cristiano Bergodi a deschis scorul la cinci minute după pauză, prin Ștefănescu. Deși au jucat timp de o oră cu un om în plus, covăsnenii s-au văzut egalați în minutul 90+2, când Ioniță l-a lobat pe Niczuly.

Cristiano Bergodi, resemnat

La finalul partidei, Cristiano Bergodi nu și-a putut explica de ce jocul echipei sale a scăzut pe final și spune că Sepsi nu merita mai mult de un punct astăzi. În plus, italianul recunoaște că lupta la play-off este încheiată pentru formația sa.

"Dezamăgit pentru că am pierdut două puncte, asta a fost. Când te oprești, e normal că luăm ce merităm, adică un punct. În prima repriză a fost bine. În a doua trebuia să plimbăm mingea, dar noi n-am mai jucat deloc, numai cu mingea sus, la bătaie, pe contre. N-am nicio explicație, am meritat să luăm doar un punct. Am jucat numai pe contre și e normal că se poate greși, să existe o poziționare greșită.

A fost un gol frumos al lui Ioniță, nu era cu fața la poartă, dar e doar vina noastră că nu am câștigat acest meci. Nu știu dacă era ultima șansă pentru play-off, noi încercăm să câștigăm trei puncte în fiecare meci. Probabil că acum s-a terminat. Astăzi, din păcate, am meritat un punct", a spus Bergodi.

Cu patru meciuri rămase de jucat în sezonul regulat, Sepsi ocupă locul 9 în Liga 1, cu 33 de puncte, la trei lungimi în spatele poziției a șasea, ocupată de Farul, care are un meci mai puțin.

În runda următoare, Sepsi va juca pe terenul lui FC Voluntari.