Andrei Prepeliță, greu de demis de la FC Argeș: „Vrea să rămână? Să stea să antreneze portarii!”

Consiliul Director al Clubului FC Argeș a emis un comunicat, în seara de 24 octombrie, în care au arătat faptul că lui Constantin Schumacher, antrenorul principal în acte, îi vor reveni toate atribuțiile ca tehnician. Astfel, Andrei Prepeliță ar urma să-i părăsească pe piteșteni.

Doar că, potrivit surselor PRO TV și sport.ro, antrenamentul de marți, 25 octombrie, a fost condus tot de Andrei Prepeliță, care e specificat că-și va duce contractul până la final.

Primarul Piteștiului nu-l mai vrea pe Andrei Prepeliță antrenor principal la FC Argeș

La auzul acestor vorbe, Cristian Gentea, primarul Piteștiului a specificat că acel comunicat emis de către club a fost foarte clar și că nu va reveni asupra deciziei. Totodată, edilul îl sfătuiește pe Prepeliță să pregătească portarii, dacă tot dorește să continue la FC Argeș.

„Nu imi place sa intervin, dar observ că domnului Prepeliță îi scapă niste elemente. Văd că nu vă comunică absolut nimic despre actele de indisciplină grave întâmplate în ultimele trei săptămâni la echipă sub mandatul dânsului.

A făcut vreun referat? A luat vreo decizie? Ok, a salvat echipa și a dus-o apoi în play-off, dar se dorește trecerea la un alt nivel. Asta și-a dorit Consiliul director, nimeni nu i-a copt nimic domnului Prepeliță.

Însă dânsul vă spune că nu mai comunică cu nimeni din club de mai bine de două luni și jumătate. Probabil vorbește cu Jean Vlădoiu, dar nu este doar dânsul în acest club.

Am ințeles că i s-a dat mână liberă la echipă și au adus ce jucători au decis ei, jucători pentru care s-au făcut mari sacrificii. Și ce vedem? Unii dintre ei nici măcar nu mai prind lotul.

Domnul Prepeliță are contract de antrenor cu portarii, foarte bine dacă vrea să își ducă contractul la sfârsit, să stea să antreneze portarii. Însă nu înțelege totuși că cei din Consiliul director doresc să trecem la un alt nivel?", a declarat Cristian Gentea pentru ProSport.

Andrei Prepeliță nu își va da demisia de la FC Argeș

„Eu să renunț? Nu! Nu mi se pare un act de bărbăție să-ți dai demisia. Am demonstrat anul trecut, când am rămas ferm pe poziție, și am reușit. Am încredere în munca mea, 100%! Dacă nu duc echipa în play-off, nu mi se prelungește contractul, am asta stipulat”, a spus Prepeliță după înfrângerea cu Petrolul Ploiești, 0-2.