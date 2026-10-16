Nuno Campos, încântat după victoria cu Botoșani: „Am creat o identitate acestei echipe!” Mesaj pentru fani

Nuno Campos, încântat după victoria cu Botoșani: „Am creat o identitate acestei echipe!” Mesaj pentru fani Superliga
SPORT.RO
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Antrenorul formației Dinamo București, Nuno Campos, s-a declarat extrem de mulțumit de prestația elevilor săi după victoria obținută vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, în fața celor de la FC Botoșani, în etapa a 12-a a Superligii. 

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Din articol

Tehnicianul a lăudat forța grupului, aportul atacanților în jocul colectiv și atmosfera creată de suporteri, subliniind că formația din „Ștefan cel Mare” a căpătat o identitate clară de joc în ultima perioadă.

Deși deschiderea scorului a venit târziu, în minutul 81, Nuno Campos a apreciat că echipa sa a controlat partida încă din prima repriză și a știut să rămână concentrată până la final.

„Am făcut un meci foarte mare. Chiar și la 0-0 am făcut un meci foarte mare, am avut multe ocazii. În repriza secundă am crezut și mai mult și am reușit să marcăm.

Am creat o identitate acestei echipe. Acum fiecare jucător știe ce are de făcut.

Suporterii au fost alături de noi, sunt minunați. Suporterii au fost alături de noi tot meciul și îi invităm să rămână alături de noi, pentru că jucăm un fotbal bun, au ce vedea la stadion.

Chiar dacă nu marchează mereu, atacanții noștri știu ce au de făcut pentru a le crea spații altor jucători care să marcheze. Suntem obișnuiți ca ei să marcheze, însă când nu reușesc să înscrie fac foarte multe lucruri bune prin care își ajută colegii.

Lucrăm să devenim mai buni de la un meci la altul. Felicitări tuturor jucătorilor și felicitări încă o dată și fanilor, pentru că în această seară au fost cu toții minunați”, a spus Nuno Campos la finalul partidei.

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Două penalty-uri pe final au adus victoria „câinilor”

Dinamo a fost aproape de deschiderea scorului încă din primul minut, prin Karamoko, în timp ce replica moldovenilor a venit în minutul 19, la dubla ocazie semnată de Mailat și Ongenda, rezolvată excelent de portarul Bellaarouch. „Câinii” au continuat să pună presiune: Cîrjan a lovit bara în minutul 35, iar imediat după pauză, în minutul 50, Zandbergen a trimis cu capul peste poartă din centrarea bună a lui Armstrong.

Victoria gazdelor a venit în ultimele zece minute, în urma a două lovituri de la 11 metri:

  • Minutul 81 (1-0): Portarul Anestis l-a faultat în careu pe Mărginean, iar Armstrong a transformat precis penalty-ul acordat.
  • Minutul 90+2 (2-0): În primul minut de prelungire, Djibril Diaw a comis henț în propriul careu, primind al doilea cartonaș galben și, implicit, pe cel roșu. Cîrjan a executat lovitura de pedeapsă și a stabilit scorul final.

În urma acestui succes, Dinamo își consolidează primul loc în clasamentul Superligii, ajungând la 29 de puncte, în timp ce FC Botoșani rămâne pe poziția a 10-a, cu 14 puncte.

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