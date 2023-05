Răsturnare de situație! Gigi Becali a anunțat că l-a dat afară de la FCSB, dar s-a răzgândit

Este vorba despre Joonas Tamm, Deian Sorescu, Iulian Cristea, Billel Omrani, Boban Nikolov și Valentin Crețu. Cei șase își încheie contractele la finalul acestui sezon și nu vor prelungi.

Vali Crețu ar rămâne la FCSB

Deian Sorescu se va întoarce la Rakow. Gigi Becali spune că l-ar fi păstrat pe fundașul dreapta doar dacă polonezii ar fi acceptat să prelungească împrumutul.

În ciuda anunțului făcut de patronul FCSB, am putea asista la o răsturnare de situație în privința unuia dintre jucătorii mai sus menționați. Este vorba despre Valentin Crețu (34 de ani), care ar fi primit o ofertă de prelungire a contractului, susține ProSport.

Crețu, titular pe postul de fundaș dreapta în ultimele sezoane, a fost trecut pe banca de rezerve după ce Deian Sorescu a fost împrumutat de la Rakow.

În acest sezon a prins 23 de partide pentru vicecampioana României, iar cota sa de piață este acum de 400.000 de euro.

VIDEO - Gigi Becali, după ce FCSB a pierdut titlul

Gigi Becali: ”Am încheiat contractul cu ei”

"Tamm, la revedere, am încheiat cu el. Am încheiat cu Tamm, cu Cristea, Omrani, Boban Nikolov, Crețu. Cu Oaidă nu, vreau ceva bani pe el, 100.000 sau 200.000. Am încheiat contractul cu ei.

La Cristea mi-e frică că îl ia Hagi și îl face fotbalist. El face fotbaliști din nimic. Tu n-ai văzut? Până la urmă, o să le pun la clauze, că le dau drumu liber, dar n-au voie să meargă la Farul. Glumesc, să se ducă băiatul”, a spus Becali, la Fanatik.