"Rasturnare de situatie!" Anunt de ULTIMA ORA in procesul dintre Becali si Armata! Miza: 37 de MILIOANE EURO! 

Razboiul dintre Becali si Armata a ajuns la un episod nou: unul important cu miza de 37 de milioane de euro!

Avocatii lui Gigi Becali au cerut amarea teremenului din dosarul pentru prejudiciu deoarece exista un alt proces pe rol prin care Becali a cerut anularea completa a marcii Steaua.

"Rasturnare de situatie. Fix cand credeam ca avocatii lui Becali nu mai au nicio scuza pentru a amana procesul pentru recuperarea prejudiciului, acestia au scos un iepure din maneca", scrie site-ul Steaua Libera.

Judecatorii au aprobat cererea si au mutat judecarea procesului cu miza de 37 de milioane de euro pentru luna decembrie. Intre timp se judeca recursul la procesul in care Becali a cerut anularea marcii Steaua, insa patronul FCSB a pierdut prima parte din proces.

Gigi Becali a refuzat sa plateasca suma de 37 de milioane de euro drept despagubiri pentru folosirea marcii Steaua din 2003 si pana in 2014. Becali a refuzat sa achite si suma de 3 milioane de euro pe an pentru a folosi in continuare marca Steaua si a ales sa schimbe denumirea clubului in FCSB. Clubul lui Becali pastreaza in continuare palmaresul Stelei, iar Armata si-a facut alta echipa in liga a patra.

Florin Talpan a trimis insa documente la FIFA prin care spera sa recupereze si palmaresul, iar la FRF a cerut ca echipa CSA, cea care a ratat promovarea in liga a treia, sa inlocuiasca FCSB in Liga 1.