Răzvan Oaidă (26 de ani) este născut la Petroșani și s-a format la juniorii cluburilor Atletico Arad, Wolverhampton Wanderers și Brescia. La seniori a jucat pentru FC Botoșani (2017-2019), FCSB (2019-2023) și Rapid (2023-prezent). Are 10 meciuri pentru naționala U21 și a fost în lotul lărgit pentru Euro 2019, dar nu a prins selecția finală.

FCSB l-a cedat gratis Rapidului, vara trecută

A fost cumpărat de FCSB, în iulie 2019, cu 950.000 de euro, și a ajuns în Giulești liber de contract, vara trecută. La momentul transferului, Gigi Becali minimiza impactul pe care mijlocașul central, stoperul Iulian Cristea și închizătorul Damjan Djokovic îl vor avea în lupta pentru titlu, dar giuleștenii s-au impus cu 4-0 în ultimul meci direct, iar declarațiile par că s-au întors împotriva latifundiarului. În acest sezon, Oaidă a fost un om important pentru echipa lui Cristiano Bergodi, bifând 29 de prezențe (21 ca titular) și 1 gol pentru ocupanta locului secund în Superligă.

"Avem cel mai bun și cel mai echilibrat lot"

"Mă simt foarte bine la Rapid, este un grup foarte bun, un club sănătos și mă bucur din plin de această experiență. Suporterii, clubul, conducerea, jucătorii, vestiarul, cu toții ne dorim titlul de campioană. Obiectivul nostru este locurile 1-3, dar sunt sigur că toată lumea visează la campionat.

Din punctul meu de vedere, avem cel mai bun și cel mai echilibrat lot. Cred că s-a văzut lucrul acesta în toate meciurile. Jucătorii, care au venit de pe bancă, au venit cu un plus. Suntem un lot echilibrat și consider că putem câștiga titlul cu acest lot.

Nu m-am gândit ce vom face dacă vom câștiga titlul, încerc să mă concentrez pe meciuri, pe următorul pas și nu încerc să sar trepte. Nu o să-mi fac un tatuaj cu trofeul. Nu sunt fan tatuaje, îmi plac tatuajele, dar consider că nu m-ar avantaja pe mine.

"E important să știi să joci cu aceste contracandidate"

Putem spune că e un avantaj că am avut rezultate pozitive contra rivalelor la titlu, e important să știi să joci cu aceste contracandidate, cred că poate fi un plus pentru noi. Dar în play-off va fi mult mai dificil decât în meciurile din sezonul regulat.

Noi cred că am avut probleme, cel puțin la început, cu echipele care s-au apărat compact. A fost o presiune în plus pentru noi, pentru că eram considerați favoriți și trebuia să câștigăm neapărat, asta ne-a incomodat puțin. Cred că începusem să reglăm lucrul acesta ușor-ușor. Accidente se mai întâmplă oricăror echipe, se mai încurcă și echipele puternice din Europa. A fost un lucru pe care am încercat să-l îmbunătățim.

Aș fi ipocrit să spun că nu îmi doresc să ajung la națională sau să prind lotul pentru Euro. E ceva ce nu ține neapărat doar de mine, încerc să fac tot ce pot eu ca să ajung acolo, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla", a spus Răzvan Oaidă pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea, capturi video PRO TV Sport