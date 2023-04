Rapid, premiată de Neluțu Varga pentru victoria cu FCSB? Șucu reacționează dur: "M-a luat capul!"

Înainte de meci, Gigi "Corsicanu" Răducanu, unul dintre liderii de galerie ai Rapidului, spunea că suporterii le vor oferi o primă jucătorilor în cazul în care vor învinge FCSB.

Rapid, premiată de Neluțu Varga pentru victoria cu FCSB? Dan Șucu reacționează dur

Având în vedere relația foarte bună dintre ultrasul rapidist și Neluțu Varga, a apărut varianta ca prima respectivă să vină chiar de la patronul lui CFR Cluj, care ar fi fost și el avantajat de un eventual pas greșit al lui FCSB. Totuși, Dan Șucu neagă vehement o astfel de posibilitate.

"Am citit în presă că există posibilitatea ca un lider de galerie al nostru să premieze jucătorii Rapidului pentru rezultatul respectiv. Era o promisiune înainte de meci. Am citit apoi în ziare o legătură pe care n-o făcusem în primă fază între prietenia dintre domnul Răducanu și domnul Varga, care e de notorietate.

De aici se putea înțelege că, de fapt, banii de premiere vin de la Cluj și că jucătorii noștri sunt premiați de un club advers. M-a luat capul, așa ceva nu există, exclus! Rapid nu participă niciodată în astfel de înțelegeri.

Astfel de înțelegeri au dus fotbalul unde este acum, la o lipsă cronică de audiență și la o subcapitalizare cronică. Noi trebuie să fugim cât putem de așa ceva", a spus Șucu, la Orange Sport.

Ce prime a avut Rapid pentru meciul cu FCSB

Ulterior, Dan Șucu a dezvăluit care au fost primele încasate de jucătorii și de staff-ul Rapidului din partea clubului după victoria din derby-ul cu FCSB.

"În mod normal, băieții noștri joacă în play-off pe 50.000 de euro pe care îi împart împreună cu staff-ul. La meciul cu FCSB, prima a fost mărită cu 50%. Sunt 75.000 de euro. E o sumă importantă, nu cred că mai există alt club din România care are fonduri de premiere de acest gen. Vorbesc net.

Clubul, după ce își plătește toate cheltuielile de organizare a meciului, probabil, dacă nu are cine știe ce amenzi de plătit, ajunge să îi rămână 60-70.000, deci toți banii de la meci au mers la băieți", a mai spus Dan Șucu.