Prins cu cocaina de 5.000.000 lire in masina, inchis in Anglia, acum frizer la Bistrita! Povestea uluitoare a unui fotbalist care a jucat in Liga 1

Un fost fotbalist din Liga 1 a trecut printr-o transformare incredibila. El este acum frizer!

Voicu Florea, acum in varsta de 34 de ani, era considerat la inceputul anilor 2000 unul dintre fotbalistii talentati ai fotbalului romanesc. El a debutat la varsta de 20 de ani la Gloria Bistrita si a jucat 10 meciuri in Liga I. Din nefericire pentru el, aventura la Gloria s-a incheiat dupa sosirea lui Ioan Ovidiu Sabau la echipa. El a plecat la FC Bihor, apoi a mai trecut pe la Cisnadie, Galati, Alba Iulia, Slobozia, dar si prin ligile inferioare din Rusia. Faptul ca nu a reusit sa "explodeze" la timp, dar si ghinionul ca a trecut pe la echipe care nu isi plateau jucatorii la timp l-a determinat pe Voicu Florea sa se retraga la varsta de 27 de ani.

A plecat bucatar, apoi zugrav in Irlanda



Voicu Florea si-a spus povestea pentru Sportul Bistritean. El a povestit ca a plecat la 27 de ani in strainatate pentru a-si face un rost. El a incercat Irlanda si a ajuns sa munceasca ca bucatar, apoi ca zugrav.

Dorinta de a castiga bani rapid si usor l-a atras pe Voicu Florea intr-o cursa. Ispitit de anturaj, el a ajuns sa intre in afacerile cu droguri si a devenit caraus.

Prins cu 15 kilograme de cocaina in masina



In 2016, la un control pe o autostrada din Anglia, Voicu Florea a fost prinsi de politisti in timp ce transporta o cantitate uriasa de cocaina.

15 kilograme de cocaina avea Voicu Florea la el, valorand 5.000.000 de lire, lucru care i-a adus o condamnare la 7 ani de inchisoare.

"A fost cel mai bun lucru care mi s-a intamplat", spune el acum.

"Am inteles care e treaba cu viata mea, ce imi doresc. Mi-am dat seama ca vreau un viitor in liniste alaturi de femeia puternica de langa mine si de familia care mi-a fost mereu alaturi", mai spune el.

Eliberat dupa 27 de luni, acum e frizer la Bistrita



Voicu Florea a avut noroc. El a ispasit doar 27 de luni de inchisoare in Anglia, in penitenciarele din Liverpool, Preston si Londra. Dupa eliberare, s-a intors acasa si si-a facut o mica afacere.

El s-a recalificat si si-a descoperit talentul de frizer!

10.000 euro a investit Voicu Florea intr-o frizerie numita dupa un film cunoscut, care are ca protagonist un agent secret britanic: Kingsman.

"Am incercat sa imi arat personalitatea cu salonul acesta. L-am facut asa cum am crezut eu, cu cele mai bune produse si scule care sunt acum pe piata. Nu am preturi mai mare ca in alte parti, sunt tarife de Bistrita, dar ofer calitate cat de multa", a mai spus el pentru Sportul Bistritean.