Primul transfer la CFR Cluj cu Adrian Mutu antrenor

”Briliantul” a debutat cu o victorie pe banca noii sale echipe, scor 4-1 în fața celor de la FC Voluntari, și s-a arătat încântat de jocul elevilor săi.

Chiar înainte de meciul cu Petrolul Ploiești, CFR Cluj a rezolvat un transfer, primul de la venirea lui Adrian Mutu. Este vorba despre Aly Abeid (26 de ani) de la UTA Arad, care poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca fundaș stânga.

CFR Cluj, primul transfer cu Adrian Mutu antrenor

Fosta campioană a României a profitat de situația contractuală a fundașului, care a intrat în ultimele șase luni de contract cu UTA Arad. Acesta a semnat cu CFR Cluj și se va alătura noii sale echipe abia în vară.

Totuși, Neluțu Varga ar fi gata să ofere 100.000 de euro pentru ca jucătorul să ajungă la CFR Cluj încă de pe acum. Ar mai fi și varianta unui jucător ”la schimb”, anunță Fanatik.ro.

Dacă va ajunge la CFR Cluj în această perioadă, Abeid va fi al șaselea jucător transferat de fosta campioană a României în această iarnă, după Alan Aussi, Peter Mamic, Kader Keita, Peter Michael și Omar El Kaddouri.

CFR Cluj se luptă la titlu în Superligă

CFR Cluj speră la titlu, dar este la o distanță de 11 puncte față de liderul FCSB, după 23 de etape. Ardelenii au început cum nu se putea mai rău anul 2024, cu o înfrângere pe terenul ultimei clasate, FC Botoșani, rezultat care a dus și la demiterea antrenorului Andrea Mandorlini.

Fosta campioană are 39 de puncte, dar se poate lăuda cu cel mai bun parcurs pe teren propriu. În 12 meciuri are opt victorii, patru rezultate de egalitate și zero înfrângeri!

„Ne gândim, atâta timp cât mai sunt șanse matematice. Chiar dacă FCSB are 11 puncte în fața noastră... nu mi s-a impus ca și obiectiv, dar la CFR este o presiune tacită. Aici se dorește tot timpul performanță, titlul este obiectivul echipei în fiecare an.

Trebuie să ne gândim la noi, s-o luăm meci cu meci și după vom vedea unde vom ajunge”, a spus Adrian Mutu, la flash-interviul de după meciul cu FC Voluntari.