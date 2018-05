Primul jucator de care FCSB se desparte: "Nu mai face parte din lot! Gata, E ISTORIE!" Anuntul facut de Gigi Becali

Gigi Becali a anuntat prima plecare oficiala de la FCSB.

Asa cum era de asteptat, Denis Alibec este primul jucator la care stelistii renunta in mod oficial dupa ratarea titlului pentru al treilea an consecutiv. Daca De Amorim are o oferta si s-ar putea sa plece, cu Teixeira se negociaza inca, iar Gaman a fost iertat, Alibec nu mai are nicio sansa sa continue sub comanda lui Dica din sezonul urmator.

"Alibec nu va mai pleca in cantonament cu echipa. Nu mai face parte din lotul Stelei. Gata, este istorie pentru Steaua!", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Denis Alibec a marcat un singur gol pentru FCSB in sezonul trecut si a fost indicat de Gigi Becali drept principalul vinovat pentru ratarea campionatului imediat dupa fluierul de final al ultimei partide din sezon.