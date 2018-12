Cine este noul sef al Mafiei Siciliene, dupa moartea celebrului Toto Riina in puscarie!

Mafia Siciliana are un nou sef.

Settimo Mineo este noul sef al lumii interlope din Sicilia, cea mai cunoscuta si mai violenta organizatie mafiota din Italia. Acesta a preluat fraiele dupa o intalnire secreta cu toti capii mafioti din zona, una ce nu mai avusese loc de mai bine de 25 de ani.

Mineo a fost ales sa conduca Mafia Siciliana si sa ii fie succesor lui Toto Riina, cel care a murit in puscarie anul trecut si cara a lasat un vid de putere in fruntea organizatiei.

In varsta de 80 de ani, Mineo a fost arestat la inceputul lunii intr-o operatie de amploare a politiei, acesta intrand in ochii opiniei publice, ce i-au scos la iveala trecutul tumultos.

Mineo a fost in razboi in anii 80 cu Toto Riina, fostul lider al Mafiei Siciliene, acesta din urma incercand sa il ucida in 1985, insa Settimo a supravietuit, nu acelasi lucru putand fi spus despre fratele sau care a murit in atentat, pentru ca un an mai tarziu un alt frate sa ii fie ucis in razboiul cu Riina.

Settimo este acuzat ca a luat parte la mai multe infractiuni, printre care santaj, camatarie, trafic de arme si de droguri.