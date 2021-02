VIDEO, TOATE UNGHIURILE: Nick Kyrgios a reusit LOVITURA TURNEULUI | Reactie nervoasa la adresa unui prieten venit sa il sustina: "Spune-i iubitei tale sa plece din loja mea!" 

Nick Kyrgios a reusit lovitura turneului si a creat, inevitabil, un nou scandal in primul tur la Australian Open 2021.

Nick Kyrgios (47 ATP) a inceput cu stangul primul set al meciului din primul tur pe care l-a castigat in defavoarea portughezului Frederico Ferreira, numarul 184 ATP.

Australianul a fost condus cu 2-0, iar in incercarea sa de a-si recupera inapoi break-ul, Kyrgios a intampinat un moment de maxima frustrare, Ferreira salvand o minge de break printr-o minge care a aterizat pe linie. In acea clipa, Nicholas Kyrgios si-a pierdut luciditatea si a strigat catre loja sa, unui prieten: "Spune-i iubitei tale sa plece din loja mea!", deranjat probabil de galagia facuta de aceasta.

Kyrgios nu doar ca a revenit in set si-n meci, impunandu-se in final cu un triplu 6-4, dar a si fost autorul loviturii care ar putea sa ramana cea mai spectaculoasa a intregului turneu, in ciuda faptului ca astazi e abia prima zi de concurs. Nick a reusit un voleu-tweener la 4-3 si 40-0 in setul trei, ridicand in picioare toti spectatorii prezenti pe Arena John Cain.

In turul doi, Nicholas Kyrgios il va infrunta pe francezul Ugo Humbert (32 ATP).