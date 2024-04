Prima reacție a lui Gicu Grozav după egalul cu Dinamo

Dinamo - Petrolul 1-1

Deschiderea scorului a fost realizată de Gabriel Moura pentru Dinamo în minutul 39, însă Petrolul a reușit să egaleze în ultimele momente ale meciului printr-un penalty controversat acordat după o analiză VAR intens discutată.

Deși Petrolul a avut primele ocazii ale partidei, Dinamo a reușit să profite de șansaoferită și să intre cu avantaj la pauză. Cu toate acestea, lovitură de pedeapsă acordată, în minutele de prelungire ale meciului, în urma analizei VAR a permis Petrolului să revină în joc și să egaleze, prin golul marcat de Gicu Grozav.

Gicu Grozav a comentat despre revenirea echipei în ultimul minut:

"Este important că am reușit să revenim, chiar și după ce am primit golul. Am luptat până la final și am reușit să marcăm, chiar dacă a fost dintr-un penalty. A fost un punct muncit." a declarat Gicu Grozav, după meci.

"La un moment dat, am avut îndoieli că va fi acordat penalty-ul, iar asta a creat puțină tensiune. Am avut răbdare și m-am concentrat, iar în cele din urmă am reușit să marchez." a adăugat atacantul.

În ceea ce privește lupta pentru salvare, Grozav a subliniat importanța concentrării: "Este o luptă dificilă, toate echipele speră la salvare și trebuie să ne concentrăm la fiecare meci, deoarece va fi la fel de greu ca și cel de astăzi. Concentrarea este cheia."

"Prezența copiilor în tribune a creat o atmosferă plăcută. A fost o seară în care au fost mai mulți copii decât suporteri, iar acest lucru a adus o atmosferă specială. Le mulțumesc copiilor pentru susținere."

Alexandru Musi: ”M-a tras, m-am dezechilibrat și am căzut! Penalty clar!”

Întrebat despre cea mai controversată fază a meciului, Musi a mărturisit că în opinia sa, Horațiu Feșnic nu a greșit când a decis să acorde penalty și a scos în evidență faptul că a fost tras de Amzăr.

”Au jucători de calitate. Mă bucur că am scos un punct și mergem acasă fericiți. M-am trezit cu mingea la picior, am vrut să o bag în poartă, dar m-a tras, m-a dezechilibrat. Penalty clar! Am vrut să dau gol, am simțit că m-a tras, m-am dezechilibrat și am căzut.

A fost o echipă compactă, pasează bine, au jucători foarte buni, dar mă bucur că am făcut o treabă bună în a doua repriză și am luat un punct. Nu sunt ușurat, puteam să ne descurcăm mai bine. Nu pot să spun că sunt ușurat, puteam obține rezultate mai bune, dar așa este fotbalul.

E o situație complicată, e foarte strâns, vom lua fiecare meci în parte. Nu vreau să comentez chestia asta (n.r. despre problemele financiare ale clubului”, a spus Alexandru Musi la finalul meciului.

Clasament Play-out

După acest rezultat, Dinamo rămâne pe locul 9 în play-out, cu 16 puncte, în timp ce Petrolul se situează pe poziția a 5-a, cu 22 de puncte.