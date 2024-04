Alexandru Musi a spus ce s-a întâmplat la faza la care Petrolul a primit penalty

Alexandru Musi a intrat foarte bine în meciul cu Dinamo și a fost cel care a obținut penalty-ul care i-a adus un punct Petrolului.

Alexandru Musi: ”M-a tras, m-am dezechilibrat și am căzut! Penalty clar!”

Întrebat despre cea mai controversată fază a meciului, Musi a mărturisit că în opinia sa, Horațiu Feșnic nu a greșit când a decis să acorde penalty și a scos în evidență faptul că a fost tras de Amzăr.

”Au jucători de calitate. Mă bucur că am scos un punct și mergem acasă fericiți. M-am trezit cu mingea la picior, am vrut să o bag în poartă, dar m-a tras, m-a dezechilibrat. Penalty clar! Am vrut să dau gol, am simțit că m-a tras, m-am dezechilibrat și am căzut.

A fost o echipă compactă, pasează bine, au jucători foarte buni, dar mă bucur că am făcut o treabă bună în a doua repriză și am luat un punct. Nu sunt ușurat, puteam să ne descurcăm mai bine. Nu pot să spun că sunt ușurat, puteam obține rezultate mai bune, dar așa este fotbalul.

E o situație complicată, e foarte strâns, vom lua fiecare meci în parte. Nu vreau să comentez chestia asta (n.r. despre problemele financiare ale clubului”, a spus Alexandru Musi la finalul meciului.

