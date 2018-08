Prima reactie a lui Conceicao dupa revenirea la Cluj! Ce a spus despre starea echipei si demiterea lui Edi Iordanescu: "Sunt probleme la nivel PSIHIC acum"

Dunarea Calarasi 0-0 CFR | Toni Conceicao, noul antrenor al campioanei, a vorbit despre ce se intampla la CFR.

"A fost un joc greu pentru noi, cu o echipa agresiva, care se apara foarte bine, cu multi jucatori. Am avut posesie, cred ca am facut o repriza secunda buna. Puteam castiga, dar nu am reusit sa fructificam ocaziile si asa e in fotbal. Am schimbat foarte putin, e greu sa schimbi in 3 zile.

Am schimbat doi jucatori.

Am avut patru ocazii clare de gol si nu am marcat.

E greu psihologic pentru echipa, pentru ca nu a castigat cu Botosani si Malmo. E normal sa fie niste probleme la nivel psihic. Dar cu munca si atitudine vom arata altfel.

Sezonul este lung, se pot schimba multe.

Si eu am fost dat afara dupa ce am castigat trofee, asa este viata antrenorilor", a spus Toni Conceicao.