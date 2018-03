Prima finala din playoff: "Daca bate CFR, nu cred ca mai poate pierde titlul!"

CFR Cluj si FCSB se intalnesc duminica seara, de la 20:45.

CFR Cluj are ocazia sa se distanteze la 5 puncte de principala rivala in clasament, cu o victorie duminica seara in meciul cu Steaua.

Dorinel Munteanu crede ca o eventuala distanta de 5 puncte dupa aceasta partida ar face ca titlul sa mearga la Cluj in acest sezon.

"E o lupta in doi, dar eu tot cred ca si Craiova va juca un rol important in aceasta lupta pana la final."

"Daca va castiga CFR, cred ca distanta de 5 puncte va fi confortabila pentru acest playoff."

"CFR este o echipa experimentata si va sti sa gestioneze situatia."

"Cred ca toata lumea la Craiova se gandeste la titlu."

"Comparatia dintre Dan Petrescu si Mourinho e putin cam mare, dar ca si stil de joc se poate spune asta."

"Si eu, la Galati, am sacrificat spectacolul pentru rezultate."

"CFR are jucatori cu calitati tehnice, dar pentru Dan Petrescu primordial este sa isi ordoneze foarte bine tactic jucatorii."

"Alex Ionita probabil nu s-a acomodat inca la CFR, dar are capacitatea sa intre si sa faca meciuri bune pe viitor.", a spus Dorinel Munteanu la Ora exacta in sport, la PRO X.