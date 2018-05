Prima faza INCINSA pe Oblemenco: oltenii au cerut ROSU pentru Teixeira! Ce s-a intamplat

Ovidiu Hategan a avut inca din startul partidei o faza dificila.

Partida dintre CS U Craiova si FCSB poate sa decida titlul in Liga 1 in acest sezon iar arbitrajul a fost unul dintre subiectele cele mai comentate in acest sezon - ales pentru aceasta partida, Ovidiu Hategan a avut prima decizie dificila inca din minutul 5.

La un duel la mijlocul terenului intre Teixeira si Mitrita, jucatorul Craiovei s-a prabusit si a acuzat o intrare dura a portughezului. Reluarile arata ca Teixeira a ridicat piciorul si l-a sters cu talpa pe Mitrita.

Jucatorii Craiovei au cerut ca Teixeira sa primeasca cel putin cartonas galben, insa Hategan a decis sa acorde doar fault.

Sursa: Telekom Sport