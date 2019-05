Carlos, interventie FABULOASA! Fostul portar de la FCSB face senzatie la 40 de ani! Unde joaca acum portughezul!

Portarul si-a salvat incredibil echipa.

Carlos Alberto Fernandes a fost unul dintre cei mai controversati portari de la FCSB. Fotbalistul avea interventii spectaculoase, insa gafa in mod inexplicabil. Carlos nu a renuntat la fotbal si evolueaza in Liga a III-a din Portugalia, pentru AD Limianos.

Carlos a ajuns la formatia lui Gigi Becali in 2006, insa a petrecut un singur sezon in Ghencea, timp in care a cucerit titlul si Supercupa in Romania. Portarul cu cetatenie angoleza s-a aflat intre buturi la returul de cosmar pierdut in Anglia, cu Middlesbrough, cand ros-albastrii au ratat calificarea in finala Cupei Uefa.

In meciul din weekend, Carlos a avut o interventie fantastica si a reusit sa isi salveze echipa. Limianos a castigat la limita in deplasare, scor 1-0, cu Vilaverdense, echipa aflata pe penultimul loc.

"Pe Steaua n-am cum s-o uit cat voi trai"

Carlos a oferit in 2013 un interviu in care a vorbit despre experienta de la FCSB si modul in Gigi Becali il trata la acea vreme, motiv pentru care a si parasit formatia ros-albastra.

"Pe Steaua n-am cum s-o uit cat voi trai. Sa stii ca si acum primesc mesaje de la suporteri in care sunt intrebat ce mai fac si daca mai iubesc echipa. In fond nu toata lumea de acolo m-a urat, nu?

Nu pot sa spun ca m-a urat (n.r. Gigi Becali), ca mi-a vrut raul. Mie mi s-a tras de la meciul cu Real Madrid! Atunci mi-au fost reprosate multe, dar cred ca si eu am avut meritele mele la Steaua, nu? Si pentru ca eram nebun, n-am mai suportat si am plecat. Poate am gresit atunci si ar fi trebuit sa-mi vad in continuare de pregatire si de contract, dar declaratiile pe care Gigi le facea atunci la adresa mea, m-au scos din sarite si am hotarat sa plec. Am renuntat si la bani numai sa scap de cosmar", a dezvaluit Carlos pentru ProSport.

Dupa plecarea de la FCSB, portarul a mai jucat la Boavista, Foolad, Rio Ave, Bucaspor, Feirense, Moreirense, Caala, Vilafranquense, iar in prezent evolueaza pentru Limianos, in Portugalia.