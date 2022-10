Pierdere importantă pentru CFR Cluj înaintea duelului cu FC Ballkani. Cât ar putea lipsi Yuri Matias 

Campioana României urmează să joace meciul decisiv pentru calificarea în primăvara europeană din Conference League, cu FC Ballkani. Partida este joi, de la 19:45, în direct pe PRO ARENA și VOYO.

Pierdere importantă pentru echipa lui Dan Petrescu

Yuri Matias s-a accidentat în derby-ul cu Rapid și a fost schimbat înaintea finalului primei reprize, iar verdictul este unul dur pentru fundașul central.

Cristi Balaj a declarat că brazilianul ar putea lipsi o lungă perioadă de timp, accidentarea suferită fiind una destul de gravă.

"Așteptăm radiografia. Va face un RMN, îl doare foarte tare umărul. Eu am suferit ceva asemănător și am stat 4 luni până mi s-a prins mie. Sper că nu e aceeași problemă sau același nivel, ce am avut eu. El avea mâna imobilizată. Îl durea și când respira aseară", a declarat Cristi Balaj pentru Fanatik.

VIDEO | Intervenția lui Cristi Balaj la "Ora Exactă în Sport"



Cristi Balaj, la Ora Exactă în Sport (31.10.2022) pe www.sport.ro