Petrescu le da emotii: "Nu stiu daca mai raman, intrebati conducerea!" Motivele pentru care nu are un favorit la alegerile FRF

Dan Petrescu a primit propunerea de prelungire a contractului, dar deocamdata nu a semnat.

Petrescu spune ca si-ar dori sa continue pe banca CFR-ului din moment ce a refuzat atat echipa nationala, cat si oferta de milioane de euro din China.

In ceea ce priveste alegerile FRF ce vor avea loc saptamana viitoare, pe 18 aprilie, Dan Petrescu e indecis. A fost coechipier cu Ionut Lupescu la echipa nationala, insa Razvan Burleanu a fost cel care i-a propus postul de selectioner.

"Nu pot sa am un preferat la presedintia FRF, cu Lupescu am fost coleg atatia ani, dar in schimb Burleanu m-a chemat la nationala. Daca voi ramane la CFR? Nu stiu, trebuie sa intrebati conducerea. Daca am refuzat nationala si milioanele din China, inseamna ca vreau sa raman", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.