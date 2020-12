Ce nebunie! Povestea barbatului care a facut AVERE din nimic. S-a folosit de un SKATEBOARD si o sticla de SUC

Americanul Nathan Apodaca a facut senzatie pe internet, reusind sa stranga intr-un timp foarte scurt o suma impresionanta de bani.

Barbatul pasionat de skateboarding traia impreuna cu familia intr-o rulota si nu-si imagina niciodata ca un banal videoclip postat pe TikTok avea sa-i schimbe total viata.

Inspiratia sa a fost sa se filmeze singur in timpul unei plimbari cu skate-ul, cu o sticla de suc de afine in mana. Producatorul respectivei bauturi racoritoare, Ocean Spray, a profitat de situatie, Apodaca trezindu-se la un moment dat in fata rulotei sale cu o camioneta plina de sticle de suc.

Mai important, cazul sau s-a viralizat in spatiul virtual, unde s-a initiat o strangere de fonduri pe numele lui Nathan. Desi pare greu de crezut, dupa doar cateva luni, conform presei americane, Nathan Apodaca a reusit sa adune banii necesari pentru a-si cumpara un apartament cu 5 dormitoare si 3 bai, totalul fondurilor acumulate fiind de peste 300.000 de dolari.