"In viata mea n-am facut blaturi! Jucam pentru onoare cu FCSB!" Acuazat de Dan Petrescu, Andrei Cristea iese la atac!

Suspiciunile nu puteau lipsi din lupta pentru titlu.

FCSB si CFR se bat pe teren la titlu, dar si la comisii. Cele doua au si suspiciuni legate de adversarii din ultimele trei etape. Craiova arbitreaza lupta cu cele doua, dupa ce anul trecut a bagat rezervele cu Viitorul. Si urmatorii adversari ai FCSB, Poli Iasi, sunt avertizati de Dan Petrescu.

Andrei Cristea ii raspunde si spune ca declaratiile antrenorului de la CFR nu au rost.



"Va dau cuvantul meu de onoare ca o sa fac abstractie totala ca am jucat doi ani acolo, ca am castigat doua campionate cu Steaua si ca am jucat 20 de meciuri pentru ei in cupele europene! Luni seara o sa uit ca Steaua a existat in inima mea pentru ca acum sunt la Iasi si trebuie sa fac tot ce pot sa batem si sa ne spalam pacatele din ultimele luni.", spune Cristea in Gazeta Sporturilor.

"Toata cariera m-am ferit sa intru in polemici, deci cu atat mai putin as intra in conflict cu Dan Petrescu, un antrenor pe care-l respect foarte mult. Daca dansul a considerat ca trebuie sa faca acele declaratii, atunci eu nu pot sa le comentez. Singurul care poate comenta si discuta pe marginea acestui subiect e mister Stoican. Tot ce pot sa spun eu este ca ii voi da replica luni seara, pe teren. Va garantez asta!

Ma simt foarte prost cand aud tampeniile astea de intrebari. De ce ar trage Iasiul sa bata Steaua? Pentru echipa, pentru club, pentru suporteri, pentru onoare! E momentul perfect sa iesim din criza in fata unei echipe mari din fotbalul romanesc. Acum trebuie sa jucam 90 de minute la turatie maxima si sa demonstram tuturor ca nu facem aranjamente.", a ai spus Cristea.

Atacantul promite ca cei de la Iasi isi vor dat viata cu FCSB.

"Niciodata nu o sa fac blaturi, niciodata nu o sa ma dau la o parte! Niciodata! Tineti minte! Pana ma retrag din fotbal nu o sa fac vreun blat! Am mai spus asta o data si-o mai repet. Nu-mi bat joc de cariera mea. Aveti incredere in echipa asta si in baietii astia! Chiar daca nu mai avem un obiectiv clar, o sa veti ca vom juca la fel ca intr-o finala!"