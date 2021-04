BREAKING NEWS! Cel mai experimentat jucator de la FCSB vrea sa se retraga din fotbal si sa devina antrenor

Lucian Filip doreste sa se retraga din cariera de fotblaist si sa devina antrenor.

Cel mai experimentat jucator din lotul lui FCSB, Lucian Filip este pe punctul de a se retrage, dupa nenumaratele accidentari suferite in tricoul "ros-albastrilor" si doreste sa se bage in antrenorat, potrivt ProSport.

Jucatorul de 30 de ani s-a accidentat in derby-ul cu CFR Cluj din 14 iunie 2020, pierdut de FCSB cu scorul de 0-1, iar de atunci mijlocasul nu a mai revenit pe teren. Conform sursei citate, Filip doreste sa se retraga din fotbal la finalul acestui sezon si sa mearga intr-o alta meserie care are legatura cu fotbalul.

Lucian Filip a avut o serie lunga de accidentari care l-au tinut peste 780 de meciuri pe banca de-alungul carierei. Mijocasul "ros-albastru" a suferit o ruptura de ligamente la ultima partida pe care acesta a avut-o in tricoul lui FCSB si nu si-a revenit pana in prezent.

Filip vrea sa treaca la cariera de tehnician si are de gand sa urmeze scoala de antrenori. Mijlocasul defensiv a condus si echipa secunda a FCSB-ului la meciul cu CSA Steaua, scor 1-1 in 13 martie in Liga 3.

Veteranul FCSB-ului a strans in cei 14 ani petrecuti la club peste 150 de partide si de trei ori Liga I si de doua ori Cupa Romaniei.