Reacția lui Nicușor Bancu după Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3

Reacția lui Nicușor Bancu după Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3 Conference League
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Craiova a învins joi, în deplasare, scor 3-1, formaţia Inter D’Escaldes din Andorra, în a doua etapă a grupei Conference League.

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Universitatea CraiovaSuperligaConference LeagueNicusor Bancu
Din articol

La finalul partidei, Nicușor Bancu (34 de ani), căpitanul învingătorilor, a subliniat că el și coechipierii săi au rămas uniți, chiar dacă lotul s-a schimbat în vară.

Mesajul lui Nicușor Bancu după Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3 

„Într-adevăr, am început foarte bine. Am marcat două goluri destul de repede. Acest lucru ne-a dat un moral bun. Puteam să facem 3-0 în prima repriză. Am marcat la singura greșeală a noastră. Ei au avut posesia pentru că i-am lăsat. La 2-0 am vrut să ne apărăm. 

Scopul nostru a fost să câștigăm acest meci indiferent de situație. Dacă reușim să marcăm mai mult, cu atât mai bine. Victoria era cea mai importantă. Avem două meciuri fără înfrângere în Europa.

Cei de la Getafe credeau că au meci ușor cu noi. Nu trebuie să cădem în aceeași capcană. Dacă nu marcam repede, probabil aveam mai multe probleme. Sunt o echipă bună. Sperăm ca anul acesta să mergem mai departe. 

Cele trei trofee din sezonul trecut ne-au ajutat foarte mult. Am rămas uniți. Chiar dacă au plecat unii și au venit alți jucători. În campionat nu am mai primit gol foarte mult timp. Ușor, ușor zic că ne-am revenit foarte bine”, a declarat Nicușor Bancu, la flash-interviul de la Digi Sport. 

Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3

  • Inter escaldes universitatea craiova uefa conference league 22102026
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Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova / Foto Sport Pictures
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Caseta meciului

  • Inter Escaldes: J. Diaz – Pochettino, A. Sanchez (Lafarge 90+1'), A. Hernandez, J. Torres – V. Alonso (L. Diaby 87') – Berlanga (B. Arellano 56'), P. Molina, D. Lopez (Rafinha 87'), Sidibe (J. Camara 56') – Chouaib. Antrenor: Felip Ortiz
  • Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuck, Stevanovic, Screciu – Carlos Mora, Joao Lameira (Samuel Teles 72'), T. Băluţă, Bancu – Cicâldău (Băsceanu 89'), Al-Hamlawi (Elisor 61'), Baiaram (D. Matei 72'). Antrenor: Filipe Coelho
  • Au marcat: Arellano 77' / Al Hamlawi 3', Baiaram 5', Elisor 86'
  • Cartonaşe galbene: D. Lopez 26' / Romanchuk 19'
  • Arbitru: Christos Vergetis (Grecia)

Craiovenii au făcut patru puncte în grupa din Conference League şi se pregătesc pentru duelul cu albanezii de la Egnatia.

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