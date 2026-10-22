Reacția lui Nicușor Bancu după Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3

La finalul partidei, Nicușor Bancu (34 de ani), căpitanul învingătorilor, a subliniat că el și coechipierii săi au rămas uniți, chiar dacă lotul s-a schimbat în vară.

Mesajul lui Nicușor Bancu după Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3

„Într-adevăr, am început foarte bine. Am marcat două goluri destul de repede. Acest lucru ne-a dat un moral bun. Puteam să facem 3-0 în prima repriză. Am marcat la singura greșeală a noastră. Ei au avut posesia pentru că i-am lăsat. La 2-0 am vrut să ne apărăm.

Scopul nostru a fost să câștigăm acest meci indiferent de situație. Dacă reușim să marcăm mai mult, cu atât mai bine. Victoria era cea mai importantă. Avem două meciuri fără înfrângere în Europa.

Cei de la Getafe credeau că au meci ușor cu noi. Nu trebuie să cădem în aceeași capcană. Dacă nu marcam repede, probabil aveam mai multe probleme. Sunt o echipă bună. Sperăm ca anul acesta să mergem mai departe.

Cele trei trofee din sezonul trecut ne-au ajutat foarte mult. Am rămas uniți. Chiar dacă au plecat unii și au venit alți jucători. În campionat nu am mai primit gol foarte mult timp. Ușor, ușor zic că ne-am revenit foarte bine”, a declarat Nicușor Bancu, la flash-interviul de la Digi Sport.