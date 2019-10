Pazea, vine Gigi! Nistor si Montini, liber catre FCSB?! Dinamo se poate dezintegra dupa haosul din birouri! Care e singura salvare a clubului

Negocierile dintre Negoita si Claudiu Florica pentru vanzarea clubului au cazut.

Omul de afaceri Claudiu Florica a iesit din cursa pentru a cumpara clubului Dinamo, anunta sursele www.sport.ro. Negoita i-a pus niste conditiie de ultimul moment lui Florica, care nu i-au covenit omului de afaceri, astfel ca negocierile intre cele doua parti au picat.

Viitorul clubului este foarte incert intrucat Dinamo a ajuns la datorii de aproximativ 4 milioane de euro. Rata din drepturile TV care ar trebuie sa intre in ianuarie va fi directionata spre plata altor cheltuieli, iar veniturile lui Dinamo in acest moment sunt aproape inexistente. Cel mai negru scenariu pentru Dinamo este: falimentul. Negoita nu mai vrea sa investeasca nimic, iar orice potential investitor e speriat de datorii si cere acoperirea lor inainte ca lucrurile sa progreseze in directia dorita de fani si anumne schimbarea patronatului.

In conditiile specificate mai sus, pentru a supravietui, Dinamo ar trebui sa inceapa sa vanda jucatori. Cei mai bine cotati jucatori din lotul "cainilor" sunt Puljic (1 milion de euro), Mrzjlak (1,20 milioane de euro), Nistor (1 milion de euro), Fabbrini (1 milion de euro) si Montini (1 milion de euro). Daca Dinamo ar apela la aceasta varianta si ar incepe sa vanda jucatori, iar Gigi Becali ar face vreo oferta, mai mult ca sigur Negoita ar fi de acord sa cedeze jucatori la marea rivala. Pe langa Gnohere si Salomao, jucatori pe care Becali i-a adus la FCSB de la Dinamo, ar putea sa se mai alature si altii.