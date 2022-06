Patronul din Liga 1 care anunță că e gata să își vândă clubul: "Am propuneri de la investitori din Germania"

În martie, Iftime declara la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena, că nu este dispus să piardă bani și caută o variantă prin care să cedeze FC Botoșani.

Valeriu Iftime, în discuții pentru vânzarea FC Botoșani

Între timp, omul de afaceri s-a lovit de o problemă de natură juridică - forma de organizare a clubului. Iftime spune că are discuții cu anumiți investitori din Germania pentru FC Botoșani, însă mai întâi trebuie să transforme clubul într-o societate pe acțiuni.

"Ideea nu e venită după un insucces sau după o noapte nedormită. Ideea de a ieși din fotbal o am de un an și ceva. Am o problemă, clubul este un nonprofit, așa că trebuie transformat în SA (n.r - societate pe acțiuni). E o chestiune juridică. Dacă reușesc lucrul acesta, mie mi-e ușor să-l vând.



Azi am niște propuneri de la niște investitori din Germania care vor să vină. Stăm la masă, la discuții, dar când le explici că sunt un nonprofit, nu înțeleg nimic. E o chestiune juridică de rezolvat, după care voi căuta investitori", a spus Valeriu Iftime, la Playsport Live.

FC Botoșani, club înființat în 2001, a fost preluat patru ani mai târziu de Valeriu Iftime. Moldovenii au promovat în Liga 1 în 2013, iar cele mai bune performanțe au fost înregistrate în sezoanele 2019/2020 și 2020/2021, sub comanda lui Marius Croitoru - două calificări în play-off, prezența în cupele europene și un loc 3.

Ce spunea Valeriu Iftime în luna martie

Valeriu Iftime și-a înaintat acum ceva timp intenția de a se retrage din fotbal. Acesta ar vrea să predea FC Botoșani către un alt investitor și este dispus să rămână la echipă, dar nu mai vrea să fie expus. Omul cu banii de la Botoșani vrea să-și îndrepte atenția către alte proiecte.

"Nu sunt dispus nicio secundă să pierd bani. Până la urmă, fotbalul nu ți-l bagă nimeni cu forța. Eu mi-am asumat presiunea asta cu asociații mei. E adevărat că este o limită, care este o chestiune umană, dacă să mai dai sau nu bani. Cateogric că atunci când lucrurile nu merg toate orizonturile se închid.

Eu nu trăiesc din fotbal, nici nu am trăit din fotbal. Iubesc fotbalul, iubesc spectacolul sportiv, aș face orice ca fotbalul din România să fie mai frumos, mai productiv ca spectacol, mai urmărit de oameni, cu mai multă emoție, dar am limitele mele.

Dacă cineva mi-ar da o soluție să predau clubul ăsta unui om într-un mod civilizat, nu să o desființăm, aș face-o cu mare plăcere.

Și cu angajamentul să mai dau niște bani, că stau aici, dar nu mai vreau să fiu expus. Am alte proiecte pe care vreau să le coordonez care fac bine locului unde sunt eu aici, în Botoșani, în ajutorul comunității. Dacă era să pun accent pe bani eram în altă zonă", a spus Valeriu Iftime, la emisiunea Ora Exactă în Sport.