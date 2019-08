PARIUL NEBUN al lui Petrescu pentru Liga 1: "Nu ma pricep la fotbal daca nu o sa fie in playoff" Surpriza pe care mizeaza Super Dan

Dan Petrescu face un pariu indraznet pentru Liga 1.

CFR Cluj e prima din nou in Liga 1, insa calificarile Champions League si problemele de lot ii dau batai de cap lui Dan Petrescu. Urmeaza meciul cu Hermannstadt, echipa despre care Dan Petrescu spune ca se va lupta cu sanse mari la calificarea in playoff.



Petrescu: Sibiul are cel mai bun lot!

"Cred ca Sibiul au cel mai bun lot. Cu jucatori pe are si eu mi doream la un moment dat. Ma cam sperie putin lotul lor puternic. Sa vedem daca putem face fata cu jucatorii care intra acum.

Se vede ca au ochi buni. Au ales bine si antrenorul si jucatorii. Sa o tneti minte pe asta, ca nu am zis eu. Daca nu va fi in play off, Sibiu, atunci poate nu ma pricep eu la fotabl prea mult. Dar 100% se vor bate pana in ultima etapa", a spus Petrescu la conferinta.



Culio va lipsi in continuare de la CFR

"Culio, asteptam azi sa vedem ce zice doctorul. Posibil sa faca antrenament cu echipa. E foarte greu pentru ca eu un meci il tin in mine 2-3 zile si acum trebuie mai repede sa fac acum trebuie mai repde, dar nu prea reusesc sa nu ma mai gandesc, dar acum sunt 100% montat la meciul asta.

Si cu Culio si fara Culio in teren, tot Celtic e favorita", a mai spus Petrescu.

CFR - Hermannstadt e sambata, ora 21:00, in etapa 5 a Ligii 1.