Panduru denunță interese ascunse la FRF: „Altceva îi interesează!” Cum ar trebui regândită regula U21: „Se poate și așa”

Fostul internațional Basarab Panduru este de părere că ar trebui modificat modul în care este implementată regula U21.

„Pandi” și-ar dori ca în loc de sancțiuni pentru cluburile care nu respectă această regulă, să existe recompensații financiare pentru echipele care vor trimite jucători U21 pe teren.

Panduru: "De ce nu le convenea!?"

„Mă gândeam la ce ai spus mai devreme, că au vrut cu regula U21 să avem cât mai mulţi tineri în echipele de Superligă. Nu e adevărat. Dacă voiau, puteau face un premiu pentru fiecare jucător intrat. Cine bifa 10 meciuri, clubul să primească 10.000 de euro. Cum au obligat cu regula aia, puteau să oblige si cu regula asta.

Dacă voiai mai mulţi jucători le spuneai că se vor primi 10.000 de euro. Poate aveam mai mulţi jucători. Dar ca să vezi, nu le convenea. De ce nu le convenea? Vor ca echipele astea din play-off să aibă jucători U21, pentru că asta îi interesează pe ei.

Nu îi interesează să dea 50.000-100.000 de euro la Iaşi sau la Galaţi, unde ar fi 6-7 jucători U21. Nu îi interesează să aibă mulţi. Dacă îi interesa, ar fi avut posibilitatea. Vor să oblige echipele fruntaşe să bage jucători U21.

E logic. Asta te interesează pe tine. Interesează pe cineva să aibă Oţelul sau Iaşi să aibă U21? Sunt obligate, da, dar tu vrei să aibă obligi pe FCSB, pe CFR. Tu nu vrei jucători mulţi. Nu ştiu dacă are sau n-are Federaţia buget”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orangesport.

Jucătorul U21 pe care Becali îl va titulariza dacă nu îl va putea cumpăra pe Borza de la Farul

Gigi Becali și-ar dori să-l transfere la FCSB pe Andrei Borza, pentru a nu mai avea emoții în privința regulii U21, însă dacă acest lucru nu va fi posibil, atunci patronul FCSB a anunțat că ia în calcul să-l titularize pe Alexandru Pantea (20 de ani, fundaș dreapta).

„Îi am pe Radaslavescu, Tavi Popescu, Pantea. Am 3 jucători U21. Oricum, Pantea va juca, e timpul să joace titular, are 20 de ani (n.r. - împlinește 20 de ani pe 11 septembrie), am încredere mare în el”, a spus Gigi Becali - mai multe detalii AICI.