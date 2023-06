Gigi Becali are așteptări mari de la Gică Hagi! Ce ar putea scoate în evidență evoluția Farului în Europa: „Sunt curios!”

Deși a investit masiv și anul trecut în transferuri, Gigi Becali n-a reușit să-i sufle titlul de sub nas Farului, iar acum patronul vicecampioanei așteaptă cu interes să vadă care va fi parcursul constănțenilor în Europa.

Gigi Becali este de părere că dacă nici Hagi, pe care îl consideră cel mai bun antrenor din Români, nu va reuși să califice echipa un grupele uneia dintre competițiile europene, atuci concluzia este clară: nu avem fotbal în România.

„Hai să vedem! Știi ce sunt curios? Să vedem Hagi care, normal, e cel mai bun antrenor român… La ora asta nu poate să se compare cu nimeni. Să vedem ce joacă în Europa! Să vedem! Atât! Eu sunt curios dacă el, Gică, poate să facă față și în Europa. Și înseamnă, atunci, că ducem lipsă de antrenori dacă Gică face față. Dacă nici Gică nu face față în Europa, înseamnă că noi nu avem fotbal. Putem să avem și antrenori, și… Înseamnă că nu avem noi jucători de valoare. Nu avem ambiție, bărbăție, să îi vezi să joace rapid, să fie forță, să fie…

Are greu și cu ăia (n.r. Sheriff Tiraspol), și cu ăia (n.r. Maccabi Haifa), că Sheriff Tiraspol am înțeles că are echipă bună. Deci ți-am spus, sunt foarte curios ce face Gică acolo că nu știu. Ar fi ca un etalon ce se întâmplă în fotbalul românesc. N-avem jucători sau nu avem antrenori? Că antrenor Gică e deja”, a spus Gigi Becali, potrivit Prosport.

Farul Constanţa o va înfrunta pe FC Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

Echipa antrenată de Gheorghe Hagi va juca primul meci pe teren propriu, pe 12 iulie, de la ora 20:30, iar manşa secundă se va disputa la Chişinău, pe 18 sau 19 iulie.