„Am încredere mare în el!” Jucătorul U21 pe care Becali îl va titulariza dacă nu îl va putea aduce pe Borza de la Farul

Șansele ca mutarea să se facă sunt însă mici, pentru că Gigi Becali se așteaptă ca dobrogenii să ceară foarte mulți bani.

În acest caz, patronul vicecapioanei și-a pregătit un plan de rezervă și a anunțat că îl va titulariza pe Alexandru Pantea, 20 de ani în dreapta apărării.

Pante, titular la FCSB

Tavi Popescu ar putea fi și el o soluție petru primul „11”, mai ales dacă Gigi Becali va reuși să-l vândă pe Florinel Coman în acestă vară.

„Îi am pe Radaslavescu, Tavi Popescu, Pantea. Am 3 jucători U21. Oricum, Pantea va juca, e timpul să joace titular, are 20 de ani (n.r. - împlinește 20 de ani pe 11 septembrie), am încredere mare în el.

Și Tavi sigur, deci vor fi mereu doi U21 la mine în primul 11. O să fie, o să joace el (n.r. - Octavian Popescu), își ia locul, joacă Florinel Coman în dreapta, că poate și acolo, și la revedere!”, a spus Becali, potrivit Digisport.

FCSB a realizat trei transferuri în această vară: Alexandru Băluță (29 de ani / mijlocaș ofensiv / România / Puskas Akademia / liber de contract), Siyabonga Ngezana (25 de ani / fundaș central / Africa de Sud / 500.000 de euro) și Damjan Djokovic (33 de ani / mijlocaș central / Croația / Al-Raed / liber de contract).