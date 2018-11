Pancu revine pe teren, la ultimul meci oficial al Rapidului inainte de demolarea stadionului Giulesti

Rapid joaca sambata cu Inainte Modelul. Va fi ultimul meci oficial pe stadionul Giulesti, inainte de demolare

Ultimul meci al Rapidului pe Giulesti va fi si meciul de retragere al lui Daniel Pancu.

"Este un moment emotionant. Eu am apucat sa spun ca voi juca in ultimul meci oficial al Rapidului pe Stadionul Giulesti, desi gandurile mele se indreapta acum numai spre antrenorat."

"Dar am facut aceasta promisiune si maine, cu Inainte Modelu, undeva pe finalul partidei, voi intra. Imi doresc sa prind finalul de meci, e posibil sa joc un minut, dar e posibil si 10 sau 20. In functie de evolutia echipei, ca daca ma supara un atacant va trebui sa intru mai repede."

Pancu spune ca se simte onorat ca este unul dintre putinii jucatori rapidisti care au parte de un meci de retragere.

"Simt multa emotie, pentru ca sunt momente placute, chiar si mai putin placute, traite de mine pe acest stadion. Dar cred ca era necesar, chiar mai devreme, sa se construiasca un stadion nou. Conditiile pe care le oferea acest stadion, in afara de partea emotionala, nu mai erau de mult la un nivel civilizat. Noi nu am avut la Rapid traditia cu retragerea. Sunt unul dintre putinii jucatori care are ocazia sa se retraga intr-un meci oficial. Primul meu meci pentru Rapid a fost cu Sportul Studentesc la 1 noiembrie 1996, iar maine, 24 noiembrie 2018, va fi ultimul, cu Inainte Modelu. Au fost multe momente placute in cariera mea, imi aduc aminte de un gol cu Dinamo in deplasare, un gol decisiv atunci."