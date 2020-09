Cum explica Toni Petrea cele 4 schimbari din timpul partidei cu Poli Iasi: "Am vrut sa aduc ceva jocului nostru"

FCSB a pierdut cu 2-5 in fata lui Poli Iasi dupa ce a condus cu 1-0, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1.

Toni Petrea a declarat ca echipa lui trebuie sa uite cat mai repede acest rezultat si ca jucatorii nu a avut posbilitatea sa se pregateasca asa cum ar fi trebuit, datorita focarului de covid de la echipa. De asemenea el a explicat cele 4 schimabri efectuate in acelasi timp din minutul 29.

"Un rezultate pe care trebuie sa il uitam cat mai rapid si evolutia noastra pe care trebuie sa o uitam cat mai repede. Undeva explicabil jocul nostru din prisma faptului ca nu am avut posibilitatea sa ne pregatim cat mai repede. Dar asta este, atat am putut in seara asta. Nu ne ramane decat sa strangem randurile sa ne pregatim cat mai bine si sa o luam de la capat. Am inscris primii, am fost ok. Dupa care s-a vazut lipsa jocurilor pentru unii dintre jucatori si ritmul nostru nu a fost cel bun.

V-am zis de la inceput, am incercat sa gasim solutia cea mai buna pentru acest joc in conditiile pe care am avut problemele de efectiv, asa am gandit la momentul respectiv ca putem aduce ceva jocului nostru. Din pacate, nu am reusit", a declarat Toni Petrea.