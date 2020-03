"Pai ce, e contabil?" :)) Raspunsul FABULOS al lui Tanase cand a fost intrebat daca Bogdan Vintila a pierdut vestiarul

FCSB se pregateste de confruntarea cu Craiova din play-off.

Formatia lui Bogdan Vintila pregateste meciul greu pe care il are cu Craiova, dupa inceputul slab de an pe care l-au avut. Capitanul FCSB, Florin Tanase, a vorbit despre situatia din vestiar, dar si despre faptul ca antrenorul nu stia ca Balgradean se afla in ultimele luni de contract si are posibilitate sa semneze cu alta echipa.

"Sunt multe lucruri de discutat, avem multe lucruri de pus la punct, dupa parerea mea, dar nu putem sa le facem publice. Nu mi se pare normal sa le facem publice, trebuie sa facem analizele intre noi, sa vedem unde am gresit si sa ne punem la punct", a declarat Florin Tanase la conferinta de presa.

Reporter: Dupa ultimele evenimente cu Balgradean, Bogdan Vintila era sigur ca nu se va transfera, ca are contract sigur. Se poate spune ca a pierdut vestiarul? Ca nu stie ce se afla in vestiar?

Florin Tanase: Pai ce, dansul e contabil? Nu e contabil, nu are de unde sa stie cati ani au jucatorii contract.

FCSB florin tanase Bogdan Vintila