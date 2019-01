OFICIAL! Dinamo a transferat un jucator de la echipa lui Boloni din Belgia: "Are ambitie mare!" 

Dinamo a prezentat un nou transfer.

FC Dinamo Bucuresti si Royal Antwerp FC au ajuns la acord pentru transferul definitiv al mijlocasului belgian Reda Jaadi la clubul din Stefan cel Mare, anunta site-ul oficial al clubului.

Format la Standard Liege chiar in perioada in care Mircea Rednic era antrenorul principal al echipei belgiene, Reda Jaadi a mai evoluat in cariera pentru Dessel Sport, Vise, Mechelen si Royal Antwerp.

Noul jucator al echipei din Stefan cel Mare a efectuat vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala si se va alatura lotului dinamovist in cantonamentul programat in Antalya pana in 25 ianuarie.

20 de meciuri a adunat Jaadi pentru Antwerp, sezonul trecut, in prima liga a campionatului belgian, marcand doua goluri. In prima parte a acestui sezon a evoluat doar in partida Antwerp vs Waasland-Beveren, scor 0-2, in luna decembrie a anului trecut.

24 de ani va implini Jaadi, luna viitoare, pe 14 februarie. International de juniori, Jaadi a jucat pentru reprezentativele U18 si U17 ale Belgiei.

6 este numarul echipelor din cariera lui Reda Jaadi: Standard Liege, Dessel Sport, Vise, Mechelen, Royal Antwerp si, de astazi, DINAMO BUCURESTI.

"Are ambitie mare, sut la poarta, eu cred ca are posibilitatea sa creasca la Dinamo. Are capacitate de efort foarte mare, are si vointa, plus un egoism pozitiv pentru un jucator de atac. Poate juca si al doilea varf, este polivalent", Ladislau Boloni, antrenor Royal Anwerp