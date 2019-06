"Obiectivul sezonului la Dinamo este sa vand clubul!" Negoita a rostit numele investitorului cu care negociaza vanzarea lui Dinamo

Ionut Negoita spune ca este in negocieri pentru vanzarea clubului Dinamo.

Ionut Negoita spune ca negociaza in acest moment cu mai multi investitori vanzarea clubului Dinamo.

Unul dintre ei este controversatul om de afaceri Claudiu Florica.

"Obiectivul meu pentru Dinamo in acest sezon, si nu numai in acest sezon, de ceva timp incoace, este sa-l vand."

"Am luat aceasta decizie si de obicei cand iau o decizie atat de importanta, o gandesc foarte bine."

"Stiu ca domnul Florica sta foarte bine din punct de vedere financiar, stiu ca are o academie, a luat franciza pentru o colaborare cu Atletico Madrid, deci nu este strain de fotbal."

"M-as bucura sa se gaseasca cineva care sa vina si sa aduca un suflu nou, cu o infuzie de capital, si sa faca din Dinamo ceea ce trebuie."

"In ceea ce ma priveste, pentru mine subiectul Dinamo este inchis.", a spus Negoita intr-un interviu pentru ProTV.

Claudiu Florica este fostul sef al companiei Fujitsu in Romania, pus sub acuzare in 2016 in "dosarul Microsoft", pentru complicitate la abuz in serviciu. Ulterior, el ar fi avut calitatea de denuntator si a scapat de acuzatiile DNA.

"Am pierdut mult la Dinamo!"



Ionut Negoita spune ca pentru el Dinamo a insemnat pierderi pe linie.

"Am pierdut bani, am pierdut timp, am pierdut oportunitati. Dar nu asta e problema, e o chestiune pe care mi-am asumat-o, cu bune si cu rele."

"Vreau sa vina cineva, altcineva, sa faca din Dinamo ceea ce trebuie. Sincer, si eu imi doresc mai mult pentru Dinamo."

"Ce imi pare rau de suporteri e ca au plecat dupa fenta, cum se spune in fotbal", a mai spus Negoita pentru ProTV.

"Din pacate, foarte multi isi dau cu parerea, foarte multi se dau importanti, dar cand sa isi asume responsabilitati se fac ca ploua. Ceea ce nu e regula. Ori suntem barbati, ori suntem gainari." - Ionut Negoita