"E rapidist pur sange!" Decizia luata de Rapid pentru transferul lui Alex Ionita. Ce spune Pancu

Daniel Pancu l-ar fi vrut pe Alex Ionita la Rapid, in sezonul in care giulestenii se vor bate pentru promovarea in Liga I.

Pancu spune ca transferul lui Alex Ionita la Rapid este imposibil de realizat. Giulestenii nu isi permit plata salariului pentru mijlocasul CFR-ului.

Nici imprumutul nu este o varianta, mai spune Pancu.

"Alex Ionita era imposibil de luat, are o situatie in care nu ne permitem sa ii platim salariul sau nici macar perioada asta de imprumut. Ni l-am dorit foarte mult, datorita valorii sale extraordinare. E un jucator in care cred in continuare, are un potential enorm, inca nu si l-a valorificat."

"Lucrul cel mai important, e un rapidist pur sange, are tatuat Rapidul, si la propriu si in inima.", a spus Pancu la Telekomsport.