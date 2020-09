"O vad si altii, dar nu pot s-o faca! Nu cred ca-s multi in Romania care pot sa faca asa ceva!" Pap, IMPRESIONAT de golul pe care l-a luat de la Borja Valle

Portarul Pap a fost unul dintre cei mai buni oameni ai Botosaniului in Stefan cel Mare, dar a luat unul dintre golurile sezonului de la Borja Valle in minutul 71 al meciului cu Dinamo.

Pap se recunoaste invins in fata fostului jucator al lui Deportivo La Coruna, care l-a batut cu o executie fantastica, de la aproape 60 de metri!



"Daca nu luam acel gol, cred ca am fi castigat. Nu stiu daca in Romania sunt multi care pot sa faca asa ceva... M-a prins sus. Noi jucam cu o aparare sus, mereu stau mai sus. O fi vazut-o si altii, dar n-au avut executia necesara! Asta e, jucam in Europa League acum, trebuie sa castigam si sa jucam mai departe", a spus Pap la Digisport.