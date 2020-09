"O sa discut cu ceilalti colegi, trebuie sa aratam altfel. Sigur o sa aratam altfel!" Capitanul Tanase, ALARMA in vestiar dupa 1-2 cu Voluntari

FCSB a pierdut in fata Voluntariului dupa 3 victorii consecutive cu 3-0 in meciurile oficiale din startul sezonului.

Marcator in fiecare meci de pana acum, Tanase spera sa reuseasca sa marcheze si cu sarbii de la Tolopa joi seara. Capitanul FCSB cere mobilizare maxima din partea colegilor sai.

"Am facut un joc slab, nu ne-am creat ocazii, s-a vazut pe tabela. E un dus rece, trebuie sa ne adunam. Avem un meci mult mai greu in Serbia. Astazi, trebuia sa ne adaptam mult mai bine la starea gazonului, nu am facut-o, nu am fost suficient de agresivi. O sa facem analiza si o sa vedem ce am gresit.

Vreau sa marchez in Europa si sa ne calificam mai departe. Importanta e victoria echipei. Speram sa nu mai facem greseli cum am facut an de an cu echipele mici. Nu stiu daca e greu sa joci pe ambele fronturi, n-are nicio legatura, azi veneam dupa doua saptamani de pauza. Mereu am luptat pentru grupele Europa League, dar ne-am oprit in playoff. Speram sa intram in grupe anul asta. Vom discuta intre noi, sper sa aratam altfel. Sunt sigur ca vom arata altfel", a spus Tanase la Digisport.