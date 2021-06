O noua lovitura primita de Adrian Mititelu! Decizia luata de Curtea de Apel in cazul patronului FCU

Adrian Mititelu ramane in arest.

Patronul lui FCU a facut contestatie si a cerut anularea sentintei din noiembrie 2020, insa Curtea de apel i-a respins cererea.

Adrian Mititelu a fost condamnat la finalul anului 2020 la trei ani de inchisoare cu executare, fiind acuzat de evaziune fiscala in cazul transferului lui Mihai Costea la FCSB.

„Solutia pe scurt:

In baza art. 431 alin. 2 C.p.p. admite in principiu contestatia in anulare formulata de contestatorii Mititelu Adrian Marin si Preoteasa Gigel impotriva deciziei penale nr. 1364/05.11.2020 a Curtii de Apel Craiova.

Respinge ca neintemeiate cererile privind suspendarea executarii deciziei penale nr. 1364/05.11.2020 a Curtii de Apel Craiova. Stabileste termen pentru solutionarea contestatiei in anulare la data de 08.07.2021. Dispune citarea partilor. Pronuntata in sedinta publica de la 09.06.2021.”