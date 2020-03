O noua arena este aproape gata sa gazduiasca meciuri de Liga 1! Cum arata stadionul construit din banii maghiarilor si cand va fi gata

Un nou stadion prinde contur cu rapiditate si din luna noiembrie a acestui an va fi pregatit sa gazduiasca meciuri.

Sepsi va juca din sezonul viitor pe o noua arena. Echipa din Sfantu Gheorge a postat imagini pe pagina oficiala de Facebook cu stadionul care prinde contur. Tribunele au fost deja ridicate, iar finalizarea constructiei este estimata in toamna acestui an.

Costul total al proiectului va fi de 15 milioane de euro, iar investitia este asigurata de guvernul maghiar.

"La Sfantu Gheorghe se fac lucruri deosebite. Avem un stadion care e in lucru. Va avea 8.000 de locuri. Il vom inaugura in noiembrie 2020.

Se investeste mult in infrastructura, in terenuri si in academie. Vrem sa construim o echipa puternica", declara Cornel Sfaiter, presedintele lui Sepsi.

