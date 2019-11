5 meciuri de vazut in Romania, in aceasta etapa, in afara de cele din Liga 1

Petrolul - Gloria Buzau si UTA - Farul, printre partidele de interes.

1. PETROLUL PLOIESTI - SCM GLORIA BUZAU

Liga 2 / Luni, 25 noiembrie, 18.00 / Stadion „Ilie Oana”, Ploiesti

Petrolul si-a revenit si a inregistrat in ultima vreme rezultate care au propulsat echipa pe locul 4, cu 30 puncte acumulate si sanse reale in lupta pentru promovare. Gloria Buzau a inceput foarte bine sezonul, dar a ajuns acum pe pozitia a 10-a, cu 23 puncte acumulate. Punctele puse in joc sunt importante pentru ambele cluburi, in lupta acerba pentru promovarea in Liga 1.

2. UTA ARAD - FARUL CONSTANTA

Liga 2 / Duminica, 24 noiembrie, 11.30 / Stadion „Motorul”, Arad

Liderul UTA a pierdut puncte importante in ultimele 5 etape, remizand cu „U” Cluj, FC Arges si Metaloglobus si pierzand derby-ul cu Rapid. Pentru a-si consolida prima pozitie din clasament, aradenii trebuie neaparat sa invinga Farul, echipa aflata pe locul 8, dar intr-o revenire serioasa de forma.

3. UNIVERSITATEA CLUJ - ASU POLI TIMIOSARA

Liga 2 / Sambata, 23 noiembrie, 12.00 / Cluj Arena, Cluj-Napoca

Dupa infrangerea cu Farul, „studentii” clujeni au trecut cu bine de seria de foc a meciurilor din campionat, remizand cu CS Mioveni, UTA, Rapid si Turris si invingand pe Pandurii si Concordia Chiajna. Echipa se afla pe locul 11, la doua puncte distanta de ASU Poli, aflata pe pozitia a 8-a.

4. PROGRESUL SPARTAC - CSM ALEXANDRIA

Liga 3, Seria 3 / Vineri, 22 noiembrie, 14.00 / Stadion „Progresul Spartac”, Bucuresti

Lider in seria sa, la egalitate cu CSM Slatina, fiecare cu 22 puncte, Progresul trebuie sa invinga conjudeteana rivalei sale la promovare, CSM Alexandria (locul 5, 22 p), pentru a continua seria buna din acest inceput de sezon. CSM Slatina are si ea un meci dificil, contra Unirii Bascov (locul 4, 22p).

5. CSA STEAUA - BUCHAREST UNITED

Liga 4 Bucuresti / Sambata, 23 noiembrie, 14.00 / Stadion „Comunal”, Berceni

CSA Steaua, antrenata de Daniel Oprita si Iulian Miu, este lider in Liga 4 Bucuresti, cu 14 victorii din tot atatea meciuri (42p) si cu un golaveraj colosal, 115 goluri marcate si doar 1 primit. Sambata, “militarii” vor intalni cel mai puternic adversar din seria sa, Bucharest United. „Alb-albastrii”, condusi de pe margine de Marius Stefan si Catalin Teodorescu, ocupa locul secund in clasament, cu 40 puncte, 13 victorii si 1 egal si golaveraj net pozitiv (91-6).