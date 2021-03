Prezenta lui Rafael Nadal la orice turneu ATP costa minim 500,000 de dolari! Dezvaluiri incredibile la Acapulco: cum s-au trezit organizatorii obligati sa-i plateasca 400,000 lui Zverev 

Spre deosebire de anii precedenti, Rafael Nadal nu va participa in acest sezon la turneul ATP 500 de la Acapulco. Sfertfinalist la Melbourne, spaniolul a acuzat dureri la nivelul spatelui inaintea inceperii Australian Open si le-a explicat fanilor sai ca va lipsi de la turneul din Mexic intrucat medicii i-au recomandat o perioada de repaus pentru a-si finaliza recuperarea.

Jurnalistul Luigi Gatto a dezvaluit pentru Excelsior insa ca motivul real al absentei tenismenului iberic ar fi neintelegerile de negociere intre organizatorii competitiei si agentul lui Rafael Nadal in ceea ce priveste asa-numita taxa de participare, care in cazul campionului de la Roland Garros se invarte intre 500.000 si 1.000.000 de dolari americani.

"Relatia cu Carlos Costa (agentul lui Nadal) e foarte buna, lucrurile au fost deschise, dar realitatea e ca nu avem suficiente fonduri petnru a plati taxa. Bugetul nostru pentru editia din acest an e ultra-limitat, asadar am decis sa investim acesti bani in alti jucatori pe care ii putem aduce," a comentat directorul turneului ATP 500 de la Acapulco, Raul Zurutuza.

Costurile de organizare ale intrecerii de la Acapulco vor fi mai ridicate in acest an, pe fondul instaurarii bulei de protectie impotriva raspandirii coronavirusului, coroborate cu accesul restrictionat al spectatorilor in tribune. Singurul ajutor a venit din partea ATP, circuitul tenisului masculin permitandu-le mexicanilor sa coboare nivelul premiilor financiare cu 40%, de la 2 milioane de dolari in 2019 la 1,2 milioane in acest an.

Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas si Diego Schwartzman sunt jucatorii din top 10 ATP care vor lua parte la turneul din Acapulco in 2021, cu toate ca prezenta tenismenului german ii costa, inainte de pandemie aproximativ $400,000 pe organizatori, dupa cum informeaza jurnalistul american Ben Rothenberg.

Oficialii au explicat insa decizia de a-l pastra pe Alexander Zverev pe lista jucatorilor prezenti, spunand: "Aveam deja un contract semnat cu Zverev si era mai scump sa il anulam decat sa-l onoram. Ceilalti patru, cinci jucatori de top pe care i-am invitat au avut cereri financiare substantial mai mici decat in mod normal," a adaugat Zurutuza, directorul de turneu.

Gotta assume Nadal's usual appearance fee is on the very high end of that range, if not higher.

I know that even Sascha Zverev, a player with 20 fewer Slams to his name than 20-time Slam champ Nadal, was getting paid ~$400,000 to play Acapulco back before the pandemic set in. https://t.co/o0TmuETZoH