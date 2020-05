"Nu ii poti obliga sa stea in cantonament cat vrei tu!" Reactie de ULTIMA ORA din partea LPF la propunerile Ministerului Sanatatii

Ministerul Sanatatii a aprobat reluarea Ligii 1 de pe data de 13 iunie, insa a impus conditii stricte, care nemultumesc jucatorii si cluburile.

In urma unei intalniri dintre reprezentantii Ministerului Sanatatii, cei ai LPF si FRF, s-a decis reluarea campionatului pe 13 iunie, insa sub conditii stricte. Astfel, Ministerul impune ca jucatorii sa ramana in cantonament pana la inceperea competitiei, iar cluburile pot disputa meciuri amicale inainte de reluare, insa doar cu echipe din Liga 1 si dupa data de 7 iunie.

Justin Stefan, secretarul general al LPF a vorbit despre conditiile impuse, afirmand ca Liga nu este de acord cu propunerile, care incurca atat cluburile, cat si jucatorii care isi doresc sa se intoarca la familii. Conform acestuia, o noua intalnire va avea loc, astfel incat toate partile sa ajunga la un consens.

"In momentul de fata, jucatorii sunt in cantonament pentru ca exista obligatia de a sta 14 zile in izolare. Toate cluburile au efectuat doua testari si asteapta rezultatele la a treia, toti testati sunt negativi pana acum.

Vorbeam cu presedintele AFAN, care este revoltat si sunat de toti capitanii echipelor din Liga 1 care spun ca este inacceptabil sa se ramana in cantonament. In celalalte tari, jucatorii nu au fost obligati sa stea in cantonament.

In momentul de fata, cand vorbim de o categorie socio-profesionala mai rezistenta decat alte categorii, nu poti crea o situatie discriminatorie in raport cu alte categorii. Nu ii poti obliga sa stea in cantonament cat vrei tu pe principiul ca nu trebuie sa riscam nimic.

Trebuie sa ne gandim la sanatatea psihica a acestora, la cluburile obligate sa suporte anumite costuri.

In Italia a fost o discutie de genul asta, a existat un dialog cu autoritatile statului si s-a renuntat. Nu cred ca muncitorii de pe santiere, curierii sau lucratorii comerciali sunt pusi sa stea in izolare.

Au fost discutii in sensul in care daca este un jucator depistat pozitiv, sa se faca anchete, sa se opreasca activitatea clubului implicat cu jucatorul respectiv. Sportul este fix acelasi lucru cu orice forma de spectacol.

Noi vom prezenta situatia din celelalte tari, asa este normal. Autoritatile din Romania se inspira din ce se intampla in Uniunea Europeana, le vom arata maine dimineata ce se intampla in alte ligi.

Acolo, daca un jucator este testat pozitiv, sunt testati si ceilalti jucatori si se continua activitatea, nu blocam activitatea.

Daca un oficial al clubului sau un jucator este pozitiv, atunci este responsabilitatea organizatorului de competitie, a clubului si a individului. Nu putem bloca absolut orice lucru doar pentru ca fotbalul se bucura de atentie sporita", a declarat Justin Stefan pentru Digi Sport.

"De ce sa asteptam atat sa jucam meciurile amicale?"

Secretarul general LPF a vorbit si despre organizarea meciurilor amicale, care va fi posibila dupa data de 7 iunie si doar intre echipele din Liga 1.

"La momentul asta da, asa s-a spus, meciuri amicale, doar cu celelalte echipe din Liga 1, dupa data de 7 iunie. Explicati-mi altceva, daca eu am fost testat, maine probabil vin rezultatele la al treilea test, am fost toti testati, de ce sa asteptam pana pe 7-8 sa jucam meciuri amicale cand le putem juca de pe data de 1.

Suntem organizatori de competitie, dorim sa ne asumam responsabilitatea, daca se intampla sa se imbolnaveasca, protocoalele sunt pentru a minimiza riscul de infectare, nu pentru a evita infectarea cu Covid.

Nu e vorba de ambitii, orgolii, ci de discutii pe argumente.

Am acceptat povestea cu izolarea, trei testari, au costat bani, cantonamentele au costat bani, nu sprijina statul activitatea din Liga 1, lasati jucatorii sa isi faca profesia.

Sunt convins ca nu este decizia finala si va fi luata in favoarea sportului profesionist si a cluburilor de fotbal.

Astazi domnul Burleanu a fost prezent la intalnire si a sustinut ideea cluburilor din Liga 1, de a nu continua activitatea din cantonament", a spus Justin Stefan.