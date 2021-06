Nu au vrut 600.000 de euro de la FCSB, dar il vand mult mai ieftin! Chindris, aproape de transferul in Portugalia

Fundasul central este foarte aproape de o plecare de la Botosani.

Dupa ce oficialii formatiei moldovene au anuntat ca jucatorul nu va pleca pentru mai putin de 400.000 de euro, digisport anunta ca Valeriu Iftime a acceptat o oferta de 100.000 e euro pentru fotbalist, de la Pacos de Ferreira, formatia de prima liga din Portugalia.



Suma este chiar mica, in conditiile in care in ultimii doi ani, pentru Chindris au fost oferte mai consistente. De exemplu, Mol Vidi, din Ungaria, era dispusa sa achite 450.000 de euro, iar FCSB 600.000 de euro. In vara anului trecut, Chindris era anuntat ca si transferat de Mouscron, din Belgia, pentru 700.000 de euro, dar in cele din urma a ramas sa joace tot pentru Botosani.

Jucatorul de 22 de ani nu a debutat inca la echipa nationala de seniori, dar a strans 7 selectii pentru pentru reprezentativa U21, iar Mirel Radoi doreste sa-l ia la Tokyo, incandrandu-se in regula de jucator U23 pentru formatia olimpica a Romaniei.