Noul STAR din Liga 1?! Salt SPECTACULOS pentru jucatorul DAT AFARA de la Viitorul! Cota marita cu 250% dupa sezonul fantastic facut

Hamidou Keyta (26 ani) este unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga 1!

Atacantul de banda al lui Botosani, care a inscris din penalty in meciul cu Voluntari, a ajuns la 9 goluri in acest sezon in Liga 1 si a urcat pe locul 2 in clasamentul golgheterilor, la egalitate cu Florin Tanase.

Publicatia Transfermarkt a actualizat cotele jucatorilor dupa prestatiile din acest sezon, iar Keyta a inregistrat cea mai mare crestere din Liga 1! Cota sa a crescut cu 250%, de la 200 000 de euro la 700 000!

Extrema lui Botosani a venit in Romania in 2018, cand a semnat cu Dunarea Calarasi. De acolo, francezul cu origini senegaleze a ajuns la Viitoul in iulie 2019, insa constantenii s-au despartit de el dupa doar 3 luni. Keyta a semnat cu Botosani in septembrie 2019.

In acest sezon, atacantul de banda a bifat 16 meciuri in tricoul moldovenilor, 9 goluri reusite si doua assist-uri!