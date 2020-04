Medicul de familie din Romania care s-a tratat SINGUR de coronavirus si a dat tratamentul altor 400 de pacienti! TOTI s-au facut bine! Ce le-a administrat

Un medic de familie din Suceava a reusit sa se trateze de coronavirus cu medicamente uzuale pentru viroze resporatorii.

Irina Gribincea este medic de familie. Gribincea spune ca a avut simptome de COVID la inceputul lui martie. In perioada in care a fost bolnava, doctorita n-a avut miros si nici gust, insa in acea perioada aceste simptome nu erau asociate infectiei cu coronavirus.

"Ceea ce stiam atunci era definitia de caz COVID, cu disfagie, febra si tuse. Eu nu am avut niciunul dintre aceste simptome. Am considerat ca am o raceala si am tratat-o ca pe o raceala. Am trecut prin toate fazele urate si grele ale bolii si atunci cand durerea din piept era insuportabila si lipsa de aer acuta, stiam ca tratamentul prescris de mine este cel mai bun", a explicat medicul.

Pentru a se trata, Gribincea spune ca a luat paracetamol, biomicin si biosept, vitamina C retard, ceai Gripovit Max c si ceai Hapciu instant. Doctorita spune ca hidratarea, la fel ca la orice viroza, este foarte importanta. Gribincea s-a inscris in grupul international al medicilor anti-COVID pentru a fi la curent cu informatiile de ultima ora legate de orice descoperire facuta in lupta cu boala.

Medicul crede ca virusul circula in zona Sucevei din luna decembrie a anului trecut si spune ca a administrat tratamentul urmat si de ea altor aproape 400 de persoane.

"Am facut boala cand in Romania nu se stia prea mult despre acest virus. Trestarea se facea selectiv, pentru anumite simptome, astfel ca eu au fost refuzata la testare. Am reusit sa ma testez peste o luna, cu plata, cand a aparut posibilitatea in laboratoarele private. Rezultatul a fost AC IgG pozitiv COVID, care inseamna ca am avut boala", a dezvaluit Gribincea pentru Monitorul de Suceava.

"Am incercat sa le insuflu curaj pentru ca la aceasta boala 50% din tratament il reprezinta emotiile pozitive. Le-am interzis sa se uite la televizor pe perioada tratamentului. Am castigat razboiul cu COVID. M-am tratat pe mine si mi-am tratat si pacientii. Au supravietuit toti", a incheiat Gribincea.

