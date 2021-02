"Este singurul om care poate salva Dinamo!" Un fost oficial al clubului a dat cartile pe fata! Ce a spus despre viitorul echipei

Dinamovistii traverseaza o perioada dificila, nu doar din punct de vedere economic, ci si din punct de vedere sportiv.

Fostul sef de la centrul de copii si juniori de la Dinamo, Gabi Raduta, a vorbit despre situatia echipei si crede ca cea mai buna solutie ar fi un duo Multescu-Dinu, antrenor-manager general.

"Singurul om care poate sa scoata Dinamo din impas este nea Gigi Multescu! Este singurul in acest moment si va aduc argumente! Are experienta necesara, simte jucatorii si stie ce inseamna Dinamo. Eu am inceput in 2013 proiectul cu jucatorii din Academie dupa ce am fost adus de nea Gigi.

M-a adus tocmai pentru ca pune mare pret pe tineri. El este adeptul unui fotbal ofensiv, asa cum le place suporterilor dinamovisti. Este de departe cel mai potrivit. Si l-as mai propune alaturi de el pe Cornel Dinu.

Mister ar trebui sa fie manager general ca sa ordoneze tot haosul actual. Nu este posibil ca o asemenea capacitate intelectuala si specialist in fotbal cum este Mister, sa stea pe dinafara. Este atat de mare nevoie de oameni competenti!"

Raduta a vorbit si despre strategia echipei in privinta juniorilor si considera ca trebuie insistat mai mult cu folosirea lor.

"Nu pot sa inteleg de ce jucam cu straini cand in meciul cu Astra nu am avut niciun sut pe poarta, iar atacul a fost format din Nepomuceno, Magaye Gueye si Morsay. Daca tot nu fac nimic, macar sa fie fortati tinerii. Nu uitati ca Florin Bratu a castigat play-out-ul numai cu jucatori romani din Academie.

Atunci erau buni si acum nu mai sunt, sau cum? Va zic, copiii de la Dinamo au valoare sa joace, dar strategia de la Dinamo e gresita! E simplu! Cu salarii de 2.000 de euro date pustilor, si trei sau patru jucatori de mare experienta te descurci foarte bine! Nu ajungi in situatia actuala! Trebuie sa existe rabdare cu copiii si sa nu mai fie vanduti imediat, la prima oferta. Asta este! Din pacate la Dinamo e sat fara caini, comanda toti si nu mai sunt oameni adevarati de fotbal", a declarat Raduta, potrivit ProSport.